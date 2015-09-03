В АП "нужным" прокурорам помогают избежать люстрации – нардеп

Об этом заявил в четверг один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» народный депутат Виталий Куприй на пресс-конференции в Киеве.

«Это именно тот человек, который по приказу Пшонки получил во время расстрелов активистов в центре столицы награду за кровавый разгон Майдана. В то время, когда убивали людей, когда раздавались выстрелы, его премировали. Как активный участник Майдана я вообще не могу представить, как такие люди занимают такие должности и даже продвигаются по службе», – сказал Виталий Куприй.

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Народный депутат отметил, что сейчас идут разговоры об утверждении Валендюка, уроженца Виннитчины, прокурором Киева. «Я написал официальные обращения – Генеральному прокурору Виктору Шокину, заместителю Генерального прокурора Давиду Сакварелидзе, указав на это позорное явление, но никакой реакции от них не последовало. Что также подтверждает: эти люди являются винтиками системы, никто из них не принимает самостоятельных решений, и все они консультируются с Администрацией Президента», – сказал Виталий Куприй.

«Более того, я уверен, что эти попытки избежать люстрации, в том числе посредством предоставления фальшивых документов об участии в АТО, временные понижения на должности с последующим переводом на другие должности – все они координируются из Администрации Президента», – считает он.