Министр юстиции считает, что на местном уровне происходит саботаж люстрации
Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что на местном уровне происходит саботаж люстрации.
Об этом сегодня он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН во время визита в Хмельницкий.
“Руководители областного уровня до конца не осознают того, что, прикрывая того или иного чиновника, они несут персональную ответственность. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован осенью – в парламент направили изменения в закон об очищении власти, предусматривающие уголовную ответственность должностных лиц за укрывательство в непроведении люстрации”, - пояснил Петренко.
Читайте такжеВ Украине может появиться Министерство по вопросам люстрации - депутат
Министр призвал общественных активистов и журналистов сигнализировать в Общественный люстрационный совет при Минюсте о фактах игнорирования автоматической люстрации.
“Тогда мы будем инициировать вопрос перед высшим руководством, которое обязано уволить подчиненного руководителя”, - сказал он.
В целом Петренко доволен результатами люстрации в органах власти Украины, уточнив, что сегодня “приближенное окружение бывшего президента Виктора Януковича не сможет реализовать свои планы по реваншу власти, витающие сегодня в их головах”.
Министр юстиции добавил, что за последний год под люстрацию попали более 2 тыс. чиновников различных уровней.