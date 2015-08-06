Министр юстиции считает, что на местном уровне происходит саботаж люстрации

Об этом сегодня он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН во время визита в Хмельницкий.

“Руководители областного уровня до конца не осознают того, что, прикрывая того или иного чиновника, они несут персональную ответственность. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован осенью – в парламент направили изменения в закон об очищении власти, предусматривающие уголовную ответственность должностных лиц за укрывательство в непроведении люстрации”, - пояснил Петренко.

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Министр призвал общественных активистов и журналистов сигнализировать в Общественный люстрационный совет при Минюсте о фактах игнорирования автоматической люстрации.

“Тогда мы будем инициировать вопрос перед высшим руководством, которое обязано уволить подчиненного руководителя”, - сказал он.

В целом Петренко доволен результатами люстрации в органах власти Украины, уточнив, что сегодня “приближенное окружение бывшего президента Виктора Януковича не сможет реализовать свои планы по реваншу власти, витающие сегодня в их головах”.

Министр юстиции добавил, что за последний год под люстрацию попали более 2 тыс. чиновников различных уровней.