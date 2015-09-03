Из-за иска к Авакову в МВД все видеовыступления будут переводить на государственный язык

Об этом сегодня, 3 сентября, на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

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"Для того, чтобы снять все недоразумения вокруг языкового иска Святослава Литинского к МВД Украины. Действительно, видео и комментарии на официальном youtube канале ведомства размещаются на языке оригинала, и я 10 июля дал об этом ему такой ответ. Но в дальнейшем, чтобы избежать оснований для подобных исков, все "синхроны", то есть видеофрагменты выступлений, комментариев, интервью на официальном youtube канале МВД https://www.youtube.com/user/dzgmvs будут обязательно сопровождаться аутентичным переводом на государственный язык”, - сообщает представитель МВД.