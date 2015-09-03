Рада не включила в повестку дня документ о конфискации имущества бывших чиновников времен Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня проходили два голосования, но в первом случае было набрано 198 голосов народных депутатов, во втором — 214.

Читайте такжеАдвокат Януковича не увидел доказательств совершения преступлений своим подзащитным

Законопроектом предусмотрено, что особый режим специальной конфискации денег, ценностей и иного имущества применяется к имуществу: отстраненного с поста президента Виктора Януковича; бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова; бывшего премьер-министра Николая Азарова и его сына Алексея Азарова; бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой; бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева; бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко; бывшего народного депутата от Партии регионов Сергея Клюева; владельца группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко; бывшего министра юстиции Елены Лукаш; бывшего народного депутата от Партии регионов, руководителя Главного управления по вопросам судоустройства АПУ Андрея Портнова; бывшего народного депутата от Партии регионов Артема Пшонки; бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки; бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (Розенберга); бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника; бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева; бывшего председателя СБУ Александра Якименко; сына отстраненного с поста президента Виктора Януковича - Александра; бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко; городского головы Харькова Геннадия Кернеса; бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка; бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова.

Читайте такжеЯнукович остается гражданином Украины, фактический адрес его проживания в России будет предоставлен следствию сегодня - адвокат

Согласно законопроекту, особый режим специальной конфискации имущества применяется независимо от наличия обвинительного приговора в уголовном производстве и независимо от преступления или общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса Украины, в отношении которого осуществляется уголовное производство.

При отказе в применении особого режима специальной конфискации имущества суд одновременно отменяет арест. Отказ в применении особого режима специальной конфискации имущества не является основанием для отмены ареста имущества, наложенного во время уголовного производства.