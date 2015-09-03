В Раде зарегистрирован законопроект о спецконфискации имущества Януковича и его соратников

Сегодня в Верховную Раду внесли законопроект № 3025 " Об особом режиме специальной конфискации имущества", сообщает Цензор.НЕТ.

Авторами законопроекта являются нардепы Татьяна Чорновол (НФ) и Олег Барна (БПП). В графе о прохождении законопроекта указано, что он передан на рассмотрение в профильный комитет.

В объяснительной записке указано, что законопроект "разработан с целью обеспечения выполнения государством взыскания на активы Януковича В.Ф и его ближайшего окружения".

"Янукович В.Ф. и его ближайшее окружение во время выполнения возложенных на них обязанностей совершали уголовные преступления связанные с присвоением государственного имущества, превышением служебных полномочий и др., и имели значительные ресурсы для сокрытия этих действий и легализации доходов полученных в результате совершения уголовных преступлений. Так, используя сложные механизмы вывода приобретенных преступным путем средств с помощью компаний и финансовых учреждений, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях, подставных лиц, номинальных директоров и доверенных лиц, поддельные документы, насилие над свидетелями и др. бывшие высокопоставленные чиновники Украины скрыли и вывели из страны миллиарды долларов США. Более того, обострение в отношениях между Украиной и Российской Федерацией приводит к тому, что преступники прежнего режима получают возможность сокрытия от правосудия в стране-агрессоре. Учитывая вышесказанное, конфискация активов, приобретенных преступным путем, в отношении Януковича В.Ф. и его ближайшего окружения на базе действующего законодательства Украины в настоящее время является практически невозможной. Таким образом, необходимо принятие законодательной базы для применения особого режима специальной конфискации, осуществляемой независимо от доказательства виновности лица", - изложили свои аргументы авторы законопроекта.

Авторы также утверждают, что подобная практика широко распространена в западных странах, а ее внедрение требуется в рамках внедрения в украинское законодательство ратифицированной парламентом Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

В законопроекте определяется, что прошение в суд о применении режима спецконфискации подает Генпрокурор по заявлении Секретаря СНБО, главы МВД, Минюста, СБУ или замгенпрокурора. Суд обязан принять решение в течении 10 дней с дня поступления заявления, а также обязан наложить арест на имущество лиц, в отношении которых подано заявление о спецконфискации, не позднее чем на следующий день после получения заявления.

В законе также приведен список лиц, которые подпадают под режим спецконфискации.