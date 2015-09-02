США вносят в санкционный список новые российские компании из-за конфликта в Украине

"Действия и политика людей, которые подчиняются оккупационной власти в Крыму без разрешения правительства Украины, подрывают демократические процессы и учреждения в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету, [...] и таким образом создают необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе, передает Би-би-си.

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В новый "черный список", который вступит в силу сегодня, добавлены, в частности, дочерние структуры "Роснефти", а также компании, которые принадлежат ей и обслуживают ее интересы за рубежом.

Среди компаний, на которые минторг накладывает дополнительные санкции и ограничения по лицензированию, также концерн "Ижмаш" и несколько портов в аннексированном Россией Крыму.

Новыекомпании добавлены в список, доступный на официальном сайте правительственной информации Federal Register, официально документ будет опубликован 2 сентября.

Как сообщал УНИАН, власти США ввели новые санкции против пяти компаний оборонной промышленности РФ, заподозренных в нарушении американского закона о нераспространении вооружений в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.