Журналист: до 15 сентября ЕС примет решение о продлении санкций против российских компаний
Евросоюз до 15 сентября примет решение о продлении санкций против 150 физических лиц и 37 компаний России.
Также санкции будут продлены против террористических организаций "ДРН" и "ЛНР", срок действия которых истекает осенью. Об этом в "Твиттере" написал брюссельский корреспондент радио "Свобода" Рикард Йозвяк.
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"Запрет въезда для 150 человек и замораживание счетов 37 компаний РФ, сепаратистов и лиц, связанных с аннексией Крыма, скорее всего, будут продлены до 15 сентября", - написал он.
Как сообщил УНИАН, 25 августа заместитель главы администрации президента Константин Елисеев заявил, что Евросоюз в сентябре может принять решение о продлении персональных санкций против отдельных граждан России в случае сохранения обостренной ситуации на Донбассе.
EU visa ban & asset freeze for 150 people & 37 entities in #Russia & separatists in #Ukraine & #Crimea likely 2 b rolled-over before 15 Sep
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 1, 2015