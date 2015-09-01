Журналист: до 15 сентября ЕС примет решение о продлении санкций против российских компаний

Также санкции будут продлены против террористических организаций "ДРН" и "ЛНР", срок действия которых истекает осенью. Об этом в "Твиттере" написал брюссельский корреспондент радио "Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Запрет въезда для 150 человек и замораживание счетов 37 компаний РФ, сепаратистов и лиц, связанных с аннексией Крыма, скорее всего, будут продлены до 15 сентября", - написал он.

Как сообщил УНИАН, 25 августа заместитель главы администрации президента Константин Елисеев заявил, что Евросоюз в сентябре может принять решение о продлении персональных санкций против отдельных граждан России в случае сохранения обостренной ситуации на Донбассе.