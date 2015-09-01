В "ЛНР" заявили, что готовы обсуждать с Киевом вопрос проведения выборов на Донбассе
В так называемой «Луганской народной республике» заявили, что готовы к диалогу с Киевом по вопросу проведения местных выборов.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя «ЛНР» на минских переговорах Владислава Дейнего.
«Модальность этих выборов обсуждается с 13 мая. Если Порошенко настаивает на выполнении минских договоренностей. Мы только за», — отметил Дейнего.
Дейнего рассказал, что вопрос о проведении местных выборов «застопорился» в начале июля и не получил должного обсуждения. Тем не менее представитель «ЛНР» заверил, что контактная группа продолжит обсуждать проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.