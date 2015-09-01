УКРОП требует перевыборов президента и парламента
Партия "УКРОП" призывает провластные партии БПП вместе «УДАРом» и «Народным фронтом» – взять на себя политическую ответственность за голосование по изменениям к Конституции Украины и связанные с ним трагические события под стенами парламента и официально объявить о создании новой коалиции вместе с «Оппозиционным блоком».
«Мы стали свидетелями того, как три коалиционные фракции не поддержали предложенный президентом законопроект, а для его принятия власть прибегла к услугам ситуативного большинства при участии реваншистского «Оппозиционного блока». Фактически, власть вернула к жизни так называемую «широкую коалицию» и продемонстрировала, каким образом в дальнейшем будут проводиться через парламент необходимые ей решения, – сказано в заявлении партии, размещенном на ее официальном сайте. – Голосование в парламенте за изменения в Конституции и переход в оппозицию «Радикальной партии Олега Ляшко» показали фактический конец существования коалиции».
Если провластные партии не пойдут на создание коалиции с «Оппозиционным блоком», необходимо объявить перевыборы в парламент, считают в УКРОПЕ.
«Украинское объединение патриотов – УКРОП» также настаивает на досрочных выборах президента, поскольку нынешний глава государства несет ответственность за общественно-политический кризис в стране.
«Мы убеждены, что полная перезагрузка власти – единственный демократический путь выхода Украины из нынешнего кризиса. Промедление с перевыборами будет провоцировать ее дальнейшую эскалацию», – подчеркнули в УКРОПЕ