МИД осуждает действия России в отношении Савченко и призывает мир усилить давление на Москву

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередное решение российской власти о продолжении незаконного содержания украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко под стражей до 30 сентября 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

"Воспринимаем такое решение исключительно как целенаправленный заангажированный шаг, который не имеет под собой никаких правовых оснований. Политически мотивированная судебная расправа над гражданами Украины Олегом Сенцовым и Александром Кольченко и сегодняшнее решение суда РФ о содержании под стражей народного депутата Украины, члена Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Надежды Савченко, которая пользуется соответствующими иммунитетами, является свидетельством продолжающегося в России правового беспредела", - подчеркивается в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что необоснованное отклонение российскими судебными органами аргументированных доводов защиты Савченко о ее невиновности ставит под сомнение возможность дальнейшего объективного, прозрачного и непредвзятого рассмотрения ее дела.

МИД Украины осуждает противоправные действия Российской Федерации в отношении Савченко и призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию с целью освобождения Савченко и других граждан Украины, которых Москва сделала политическими заложниками своей агрессии.

Как сообщалось, 27 августа 2015 года Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов Савченко об изменении меры пресечения и оставил в силе судебное решение о содержании ее под стражей до 30 сентября 2015 года.