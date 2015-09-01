Яценюк назвал преступлением принятие Украиной внеблокового статуса

Принятие в 2010 году решения о внеблоковом статусе Украины было большой геостратегической ошибкой, и именно поэтому сегодня цель Украины – приобретение членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом написал на своей странице в Faceboоk премьер-министр Арсений Яценюк.

Читайте такжеГенсек НАТО посетит Украину в сентябре - Климкин

«Геостратегической ошибкой, я бы даже назвал преступлением – было принятие в 2010 году тогдашним парламентом решения о введении так называемого внеблокового статуса Украины. Неопределенные статусы и отсутствие конкретной системы защиты привели к тому, что Россия нарушила все международные соглашения и Устав ООН и совершила военную интервенцию против Украины", - отметил Яценюк.

«Наша цель – приобретения членства в Североатлантическом альянсе. Чтобы Вооруженные силы Украины стали частью одной из самых мощных глобальных систем безопасности, ВСУ должны отвечать самым высоким стандартам стран-членов НАТО», - подчеркнул премьер.