ГПУ допросила Садового по уголовному делу относительно попытки давления на депутатов от "Самопомочи"

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры

Также в ГПУ предложили народным депутатам из фракции «Самопомич» в случае наличия у них информации о фактах давления и подкупа безотлагательно обращаться в Генпрокуратуру.

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Как сообщалось, 29 августа ГПУ заявила о начале досудебного расследования уголовного производства по факту предложения неустановленными лицами предоставление неправомерной выгоды народным депутатам из фракции «Самопомич» за поддержку ими 31 августа на внеочередном заседании Верховной Рады в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации)".

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В то же время ГПУ вызвала мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Садового для предоставления информации о попытках подкупа народных депутатов.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия по указанному уголовному производству. Проверяется предоставленная информация.