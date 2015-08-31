В Европарламенте выразили сожаление из-за насилия возле Рады в "важный для страны день"

Соответствующее заявление сделали в понедельник в Брюсселе председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок и председатель Комитета Ассоциации Украина-ЕС ЕП Андрей Пленкович, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Политики назвали голосование поправок в Конституцию в части децентрализации "важным для Украины днем". "Это является новым доказательством твердой приверженности украинской власти в направлении реализации Минских договоренностей и мирном разрешении конфликта. На этом фоне мы глубоко сожалеем по поводу насилия, которое произошло вблизи Верховной Рады, спровоцированное силами, которые выступают против децентрализации и процесса реформ, и которое привело к смерти полицейского, а десятки получили ранения. Мы призываем к спокойствию, сдержанности и восстановления порядка", - заявили Брок и Пленкович.

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Депутаты ЕП также призвали к полной ответственности, которую "должны выразить все политические силы в Украине, когда в решающий для страны момент принимаются такие важные решения, несмотря на очень напряженную ситуацию и агрессию, с которыми она сталкивается в последние 18 месяцев". "Напоминаем о нашей поддержке децентрализации, которая является не только важным Минским обязательством, но также необходимо для дальнейшей модернизации Украины, согласно букве и духу Соглашения об ассоциации и повесткой дня европейских реформ", - отметили они.

Брок и Пленкович призвали все стороны к дальнейшему выполнению взятых в рамках Минских договоренностей обязательств, как "единственного реального на сегодняшний день плана мирного урегулирования". "Мы высоко оцениваем усилия и политическую отвагу украинской власти, осуществленных до сих пор в этом отношении", - подчеркнули политики.

Они также подтвердили неизменную поддержку со стороны Европейского парламента территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и призвали к мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и незаконно аннексированного Крыма.