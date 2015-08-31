Порошенко поклав відповідальність за постраждалих під Радою на політичні сили

Як зазначається в повідомленні, президент поставив вимогу ретельно вивчити обставини того, що сталося, знайти організаторів та поінформувати суспільство про винних у застосуванні сили та бойової зброї під час акції під стінами Парламенту.

Президент зазначив, що, за останніми даними, у результаті нападу учасників акції під Верховної Радою на правоохоронців більше 120 людей поранено, в тому числі – учасники АТО, один загиблий, відомо про двох поранених іноземних журналістів. «Це – не зведення з фронту, де у нас три дні немає загиблих, артилерійських обстрілів, не гатять міномети», – наголосив глава держави, додавши, що ця тиша на Донбасі стала результатом домовленостей про припинення вогню напередодні початку навчального року 1 вересня. У цей же час, зазначив Порошенко, у центрі Києва прямо в серце був вбитий український воїн, боєць Нацгвардії.

«Подібне політичне ставлення до українських правоохоронців, більшість з яких пройшли АТО, просто не може залишитися безкарним. Ключова відмінність, що за все це несуть відповідальність політичні сили. Задля того, щоб отримати декілька мандатів в районній владі, вони йдуть на вбивство. Задля того, щоб ослабити, атакувати українську владу, мене, як президента та Верховного головнокомандувача, Уряд, Верховну Раду, придумуються нісенітниці, закликають прийти під Верховну Раду озброєних людей, а потім ще намагаються уникнути відповідальності, переклавши відповідальність на якихось там хуліганів», – сказав глава держави.

Президент закликав негайно створити об’єднану оперативно-слідчу групу. «Ключова позиція – винними не мають залишитися лише виконавці, ті, хто висмикнув чеку і кинув РГО, ручну гранату оборонну з радіусом 25 метрів, не лише ті, хто доставав автоматичну зброю і натискав на курки, не лише ті, хто витягав бейсбольні бити і бив бійців Нацгвардії, але й їх організатори, в тому числі політичні, і замовники», – наголосив Порошенко.

Президент також закликав вести розслідування ефективно, швидко і максимально прозоро, щоб вся Україна і весь світ бачили, що сталося і хто організував ці події.

«Моє тверде наполягання – від відповідальності не має піти ніхто. Коли нам зараз потрібна міцна єдність проти агресора, на сьогоднішній день, дякуючи зусиллям цих псевдопатріотів і провокаторів, в центрі столиці гинуть люди. Нам треба зараз продемонструвати чітку, злагоджену і ефективну дію влади», – заявив Порошенко.

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У свою чергу, Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк назвав те, що відбулося, «злочином проти Української держави». «Всі політичні сили, які сьогодні начебто виступали на захист Української Конституції, блокуючи Парламент і організовуючи безлад біля Верховної Ради, фактично знущалися на Конституцією і над Української державою. Вони повинні понести і політичну, і юридичну відповідальність», – наголосив глава Уряду.

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Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що заявки на проведення заходів біля Парламенту подали 10 структур, зокрема Всеукраїнське об’єднання «Свобода», партія «УКРОП», Радикальна партія.

У нараді також взяли участь Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, Генеральний прокурор Віктор Шокін, Голова Служби безпеки України Василь Грицак, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, тимчасово виконуючий обов’язки командувача Національної гвардії України Микола Балан, підкреслюється в повідомленні.