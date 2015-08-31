Меркель озвучила условие встречи лидеров "нормандской" четверки

Как сообщает Reuters, Меркель в понедельник, 31 августа, заявила, что на востоке Украины достигнуто меньше прогресса, чем на это ожидалось, и что не было планов для проведения новой встречи с участием лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения следующих шагов.

"Мы согласились, что мы проведем телефонный разговор в качестве следующего шага, и также может состояться встреча министров иностранных дел", - сказала Меркель.

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Канцлер Германии подчеркнула, что четырехсторонняя встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться только в том случае, если будет достигнут прогресс в разрешении кризиса на востоке Украины.

Также Меркель поздравила голосование Верховной Рады Украины за изменения в Конституцию в части децентрализации, которые создадут предпосылки для особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.