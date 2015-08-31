Порошенко назвал сегодняшние кровавые события под Радой "ударом в спину" (видео)

За нее все организаторы должны понести суровую ответственность, силовикам даны четкие задачи относительно прозрачности расследования.

Об этом он заявил в своем обращении из-за событий в Верховной Раде и возле нее.

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«Кроме как ударом в спину, как можно еще назвать эти события, которые после голосования развернулись сегодня под ВР. Это была антиукраинская акция, за которую все ее организаторы без исключения, все представители политических сил должны понести суровую ответственность. Как юридическую, и я проконтролирую, потому что сегодня у меня состоялась встреча со всеми силовиками, даны четкие задачи относительно прозрачности процесса расследования, и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и организаторов, включая политических», - сказал он.