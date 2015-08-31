Из-за событий возле Рады прокуратура открыла уголовное дело по 4 статьям
В связи с событиями возле Верховной Рады прокуратура Киева начала уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в ЕРДР внесены сведения по предварительной правовой квалификации – ст.348 (убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч.2 ст.294 (массовые беспорядки) УК Украины.
По уголовному производству создана группа процессуальных руководителей.
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На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Киева Олег Валендюк, отметили в пресс-службе.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Как сообщал УНИАН, после сегодняшнего голосования по изменениям в Конституцию в части децентрализации около ВР начались столкновения. По данным МВД, ранения получили около 100 правоохранителей, в том числе 10 из них – тяжелые. Один боец Нацгвардии погиб.