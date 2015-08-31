Геращенко: После столкновений под ВР от пулевого ранения в сердце погиб срочник Нацгвардии
16:28, 31 августа 2015Политика
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Погибшему бойцу, Дебрину Игорю Анатольевичу было всего 25 лет.
Иллюстративная фотография: столкновения под ВР / Александр Рудоманов / facebook.com/sasko.laps
В больнице №17 от пулевого ранения в сердце скончался солдат срочной службы Национальной Гвардии.
Об этом сообщил Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
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"Провокаторы кроме гранат использовали и огнестрельное оружие, стреляя исподтишка", - заявил он.
Погибшему бойцу, Дебрину Игорю Анатольевичу было всего 25 лет. Родом он из Херсонской области. Дебрин был призывником срочной службы весеннего призыва.
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