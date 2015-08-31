Раненые возле ВР получат материальную помощь - Яценюк

Об этом он сказал в своем обращении относительно сегодняшних событий возле парламента.

Яценюк выразил соболезнования по поводу гибели во время столкновений бойца Нацгвардии Игоря Дебріна.

"Все раненые получат как материальную, так и медицинскую помощь. Все наши бойцы, все сотрудники правоохранительных органов, солдаты Национальной гвардии и лица, которые пострадали в результате этого преступного деяния отдельных политических сил", - сказал Яценюк.

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Он отметил, что эти политические силы "не пришли защищать Конституцию, а насиловать Конституцию и Украину". "И они, по сути, хуже, чем российские террористы и бандиты на востоке. Те хоть не скрывают, что они воюют с Украиной. А эти под лозунгами патриотизма и любви к Украине уничтожают украинскую государственность", - заявил премьер.

Яценюк подчеркнул, что "сегодняшний преступление, совершенное под флагами разных политических сил, в том числе под флагами политической силы "Свобода", должен быть не просто расследован, а наказан".

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения к Конституции в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.

Погиб боец Нацгвардии. Еще 122 человека, по данным МВД, получили ранения.