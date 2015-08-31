Ярош прокомментировал кровавые беспорядки в центре Киева

Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

"Всегда был против любых договоренностей с Москвой. Всегда считал, что рассчитывать на гнилую политику современной Европы нельзя. Всегда был убежден, что только единый народ может победить Путина и его российско-террористическую шайку. Я своих принципов не менял и никогда не поменяю. Но при этом я уверен, что доводить ситуацию до кровавого противостояния сейчас, когда есть еще масса политических рычагов влияния на нее, - это идиотизм и игра на руку не только внешнему, но и внутреннему врагу", - написал Ярош.

Завжди був проти будь-яких домовленостей з Москвою. Завжди вважав, що розраховувати на гнилу політику сучасної Європи не... Posted by Дмитро Ярош on 31 августа 2015 г.

Лидер ПС уверен, что "на Печерских холмах очень много тех, кто спит и видит, как украинцы идут путем кровавого бунта, уничтожая государство".

"Жаль, что много настоящих патриотов не понимают этой фсбешной многоходовки", - резюмировал Ярош.

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Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

В это время под зданием Верховной Рады проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.

Митингующие применили деревянные палки, дымовые шашки, газовые баллончики. Один из митингующих бросил гранату в правоохранителей. По предварительным данным, результате столкновений пострадали около 100 бойцов Нацгвардии, десять в тяжелом состоянии, один погиб.