Ярош прокомментировал кровавые беспорядки в центре Киева
Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош осудил кровавое противостояние у стен Верховной Рады. По его мнению, доводить ситуацию до кровавого противостояния сейчас - это идиотизм и игра на руку не только внешнему, но и внутреннему врагу.
Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.
"Всегда был против любых договоренностей с Москвой. Всегда считал, что рассчитывать на гнилую политику современной Европы нельзя. Всегда был убежден, что только единый народ может победить Путина и его российско-террористическую шайку. Я своих принципов не менял и никогда не поменяю. Но при этом я уверен, что доводить ситуацию до кровавого противостояния сейчас, когда есть еще масса политических рычагов влияния на нее, - это идиотизм и игра на руку не только внешнему, но и внутреннему врагу", - написал Ярош.
Завжди був проти будь-яких домовленостей з Москвою. Завжди вважав, що розраховувати на гнилу політику сучасної Європи не...Posted by Дмитро Ярош on 31 августа 2015 г.
Лидер ПС уверен, что "на Печерских холмах очень много тех, кто спит и видит, как украинцы идут путем кровавого бунта, уничтожая государство".
"Жаль, что много настоящих патриотов не понимают этой фсбешной многоходовки", - резюмировал Ярош.
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Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.
В это время под зданием Верховной Рады проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.
Митингующие применили деревянные палки, дымовые шашки, газовые баллончики. Один из митингующих бросил гранату в правоохранителей. По предварительным данным, результате столкновений пострадали около 100 бойцов Нацгвардии, десять в тяжелом состоянии, один погиб.