В ходе столкновений под Радой получили ранения около 100 правоохранителей, десять в тяжелом состоянии

Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка «Украинской правды», ссылаясь на пресс-секретаря киевского главка МВД Оксану Блищик. По ее словам, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook сообщил о 90 раненых.

«Это результат брошенных нескольких взрывных устройств со стороны людей в футболках партии «Свободы», устроившими драку с Нацгвардией», - пояснил он. По словам главы МВД, четверо бойцов получили «тяжелые травмы глаз, живота, шеи и ног».