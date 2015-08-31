В ходе столкновений под Радой получили ранения около 100 правоохранителей, десять в тяжелом состоянии

16:21, 31 августа 2015
Общество
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В ходе столкновений с митингующими под зданием Верховной Рады пострадали около 100 правоохранителей.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка «Украинской правды», ссылаясь на пресс-секретаря киевского главка МВД Оксану Блищик. По ее словам, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook сообщил о 90 раненых.

«Это результат брошенных нескольких взрывных устройств со стороны людей в футболках партии «Свободы», устроившими драку с Нацгвардией», - пояснил он. По словам главы МВД, четверо бойцов получили «тяжелые травмы глаз, живота, шеи и ног».

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