У гостиницы "Киев" началось столкновение между правоохранителями и митингующими под Радой

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков правоохранителей и бойцов Нацгвардии оцепили митингующих и пытались оттеснить их по улице Грушевского в сторону Арсенальной площади.

Сотрудники УБОП положили на асфальт семерых митингующих. Другие митингующие начали бить сотрудников милиции палками и пытаться снимать с них шлемы.

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По словам журналистов – свидетелей драки напротив гостиницы “Киев”, она была спровоцирована митингующими. Один из милиционеров отошел от коллег в сторону Крепостного переулка, а там его начали дергать митингующие, которые уже покинули площадь перед Верховной Радой и шли в сторону метро. На помощь милиционеру подбежали около 20 правоохранителей, после чего началось столкновение.