На Грушевского новые столкновения, к месту происшествия направили подкрепление

На углу улиц Грушевского и Липской новая стычка между правоохранителями и митингующими, которые уже начали покидать площадь перед зданием Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие бросают в правоохранителей камни. К месту происшествия срочно направили более 100 правоохранителей в защитном снаряжении.

Пока не известно, чем вызвано обострение ситуации после того, как возле Площади Конституции митинг фактически завершился.