На Грушевского новые столкновения, к месту происшествия направили подкрепление
15:41, 31 августа 2015Общество
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К месту происшествия срочно направили более 100 правоохранителей в защитном снаряжении.
На углу улиц Грушевского и Липской новая стычка между правоохранителями и митингующими, которые уже начали покидать площадь перед зданием Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие бросают в правоохранителей камни. К месту происшествия срочно направили более 100 правоохранителей в защитном снаряжении.
Пока не известно, чем вызвано обострение ситуации после того, как возле Площади Конституции митинг фактически завершился.
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