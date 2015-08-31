На Грушевского новые столкновения, к месту происшествия направили подкрепление

15:41, 31 августа 2015
Общество
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К месту происшествия срочно направили более 100 правоохранителей в защитном снаряжении.

На углу улиц Грушевского и Липской новая стычка между правоохранителями и митингующими, которые уже начали покидать площадь перед зданием Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие бросают в правоохранителей камни. К месту происшествия срочно направили более 100 правоохранителей в защитном снаряжении.

Пока не известно, чем вызвано обострение ситуации после того, как возле Площади Конституции митинг фактически завершился.

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