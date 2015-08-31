Мэры городов выступили против инициативы правительства по сокращению финансирования регионов

Об этом заявил один из лидеров партии Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба "Нашего края".

По его словам, изменения, которые готовят в Минфине, перекроют финансовый кислород регионам, ведь все деньги снова будут идти в госбюджет и распределяться в ручном режиме.

По словам Мазурчака, мэры городов, которые представляют "Наш край", категорически выступают за то, чтобы ресурс, который зарабатывается в регионах, оставался на местах.

"Мы заявляем, что партия "Наш Край" не даст обделить города чиновникам из центра. Мы обращаемся к правительству - оставьте деньги тем, кто их зарабатывает и знает, на что потратить", - отметил Мазурчак.

Как известно, 30 июля в Киеве была презентована новая политическая сила "Наш край", которая будет представлять интересы регионов. Сопредседателями партии избраныпервыйзаместительпредседателяКГГА (2010-2013 гг) Александр Мазурчак, народный депутат от Харькова - Александр Фельдман, народный депутат VII созыва от Запорожья - Сергей Кальцев, народный депутат от Одесской области - Антон Киссе и городской глава Николаева – ЮрийГранатуров.

О присоединении к партии уже заявили более 60 мэров и региональных лидеров. Процесс присоединения продолжается.