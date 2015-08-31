Правый сектор: В Раде - антиконституционный переворот, депутаты должны почувствовать давление народа (видео)

"Правый сектор" под Верховной Радой протестует против "антиконституционного мятежа".

Об этом Эспрессо.TV сообщил представитель "Правого сектора" Алексей Бык.

"Согласно Конституции Украины, единственным источником власти в Украине является народ. Итак, то, что происходит в Верховной Раде является нарушением закона. Те, кто сегодня проголосует за антиконституционные законы, которые пытается провести Порошенко, каждый такой депутат является предателем украинского народа, является преступником и должен понести уголовную ответственность. Собственно, поэтому мы и перекрыли дорогу. Народные депутаты должны чувствовать давление народа", - заявил Бык.

Читайте такжеПравый сектор перекрыл машинами движение возле Рады

Напомним, что 31 августа в парламенте должно состояться предварительное одобрение законопроекта относительно изменений к Конституции Украины. Главным докладчиком по законопроекту должен стать представитель президента Украины в Верховной Раде Степан Кубив, содокладчиком - председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Фракция "Народного фронта" готова проголосовать за изменения в Конституции. О поддержке законопроекта и объявил Оппозиционный блок.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что в изменениях к Конституции, которые сегодня в первом чтении рассмотрит парламент, нет никаких положений об особом статусе Донбасса.