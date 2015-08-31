Гройсман под выкрики "Ганьба" открыл внеочередное заседание ВР. Онлайн-трансляция

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировано 320 народных депутатов.

Между тем президиум ВР до сих пор заблокирован депутатами от Радикальной партии.

Гройсман спустился на трибуну и открыл заседание с трибуны, окруженной депутатами от “Блока Петра Порошенко”.

В свою очередь депутаты от Радикальной партии перекрикивают Гройсмана, выкрикивая: “Ганьба”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 должно было начаться внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации власти.

В то же время депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну ВР, протестуя против принятия этого законопроекта.

Впоследствии первый вице-спикер парламента Андрей Парубий объявил, что заседание начнется в 12.00.