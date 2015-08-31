Около тысячи митингующих требуют от ВР не голосовать за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат плакаты «Изменения в конституцию - право народа», «Конституцию Украины пишут кровью, а не шоколадом!», «Особый статус Донбасса в Конституции - государственная измена», «У Донбасса может быть только один статус - оккупированные Россией территории, которые надо вернуть Украине!», "Изменения в Конституцию - план Путина» и другие.

Со сцены выступают разные активисты, которые заявляют, что президент Украины Петр Порошенко «предлагает подарить Донбасс российским оккупантам, но продолжать финансировать эту территорию из государственного бюджета».

«Мы сделаем все, чтобы этот проект, этот позорный проект Конституции Путина-Порошенко не был проголосован в украинской Верховной Раде», - заявил член политсовета «УКРОПа» Дмитрий Симанский.

В то же время он отметил, что в парламент хотят внести изменения в Конституцию по сценарию Кремля, что является недопустимым.

«Предоставление особого статуса оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей создаст смертельно опасный для целостности страны прецедент, когда включенных полномочий будут требовать в других регионах, в первую очередь тех, где благодаря сговору «ваты» с властями готовится реванш пророссийской оппозиции, так называемого Оппозиционного блока», - подчеркнул Симанский.

На митинге присутствовали участники АТО, а также - представители Украинской ассоциации владельцев оружия, которые заявляют, что «свободные люди имеют оружие».

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент на своем внеочередном заседании должен предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию «О децентрализации власти» (№2217а).