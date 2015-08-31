Правый сектор перекрыл машинами движение возле Рады
Активисты перекрыли движение возле здания Верховной Рады.
Правоохранители предупредили участников акции протеста под стенами Верховной Рады Украины об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций и принимают меры для возобновления движения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главка столичной милиции.
«Активисты выставили авто на проезжей части дороги в правительственном квартале, поэтому движение автомобилей ограничено на улице Грушевского от здания парламента к Дому офицеров», - отметили в милиции.
Как сообщал УНИАН, под стенами Верховной Рады собрались около тысячи митингующих, в частности, представители ВО «Свобода», партии «УКРОП» и Радикальной партии, которые требуют от депутатов не голосовать за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.
Сегодня на своем внеочередном заседании парламент должен предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию «О децентрализации власти» (№2217а).
Київ. Ранок. Правий сектор" перекрив урядовий квартал. pic.twitter.com/sSTwZ6Nj5o
— Правий Сектор (@RS_Ukraine) August 31, 2015