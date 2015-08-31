Правый сектор перекрыл машинами движение возле Рады

Правоохранители предупредили участников акции протеста под стенами Верховной Рады Украины об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций и принимают меры для возобновления движения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главка столичной милиции.

«Активисты выставили авто на проезжей части дороги в правительственном квартале, поэтому движение автомобилей ограничено на улице Грушевского от здания парламента к Дому офицеров», - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, под стенами Верховной Рады собрались около тысячи митингующих, в частности, представители ВО «Свобода», партии «УКРОП» и Радикальной партии, которые требуют от депутатов не голосовать за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.

Сегодня на своем внеочередном заседании парламент должен предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию «О децентрализации власти» (№2217а).