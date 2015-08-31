"Самопомич" запретила своим нардепам иметь собственное мнение о Конституции и будет голосовать против

Об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Семен Семенченко.

"На заседании фракции Объединения "Самопомич" договорились голосовать против внесения изменений в Конституцию", - говорится в сообщении.

На засіданні фракції Об'єднання Самопоміч домовилися голосувати проти внесення змін до Конституції. Добраніч Posted by Семен Семенченко on Sunday, August 30, 2015

При этом, народный депутат от "Самопомочи" Виктория Пташнык сообщила, что принято решение о невозможности иметь особое мнение по вопросам, касающимся Конституции.

"Принято решение о невозможности иметь особое мнение по вопросам, касающимся Конституции. Нашим Положением до сегодняшнего вечера было предусмотрено право депутата на собственную аргументированную позицию, отличную от решения фракции", - написала нардеп.

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Также решено изменить внутреннее Положение фракции, согласно которому отныне вопрос об исключении депутатов из фракции принимается не 3/4, а довольно 2/3 членов фракции.

"В ночь перед голосованием по Конституции наша фракция изменила внутреннее Положение. В частности, Положением, под которым подписались все члены фракции, было предусмотрено, что вопрос об исключении депутатов из фракции принимается 3/4. Именно эти 3/4 голосов ранее помешали исключить первый номер фракции Анна Гопко за собственную позицию по Конституции. Сегодня вечером Положение изменили - теперь для исключения из фракции достаточно 2/3. Вероятно, так проще будет исключать из фракции за свою позицию и профессиональные убеждения", - отметила Пташнык.

В ніч перед голосуванням по Конституції наша фракція змінила внутрішнє Положення. Зокрема, Положенням, під яким підписал... Posted by Victoria Ptashnyk on Sunday, August 30, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура Украины начала расследование и вызывает на допрос мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового для предоставления информации о попытках подкупа народных депутатов.

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Как отмечается в сообщении на сайте ГПУ, на официальном портале Верховной Рады Украины 29 августа опубликовано заявление председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана относительно информации о попытке совершения подкупа народных депутатов Украины от фракции "Самопомич" накануне голосования относительно конституционных изменений.