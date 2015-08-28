Финский туроператор распространяет буклеты, в которых Крым назван частью России (фото)

Как сообщает Yle, в буклете туроператора Россия изображена в своих западных границах шире, чем предусматривают официальные границы страны. В частности, в территорию России входит Крым, а в некоторых более старых версиях карты как "российские" обозначены также части Беларуси и Казахстана.

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По словам пресс-секретаря Общества Финляндия-Россия Оути Алава, в карте нет политики, а она просто "плохо сделана".

"Карта находится в нашем ассортименте уже давно, и ошибку не заметили ни наши клиенты, ни наши работники. Общество Финляндия-Россия не одобряет присоединение Крыма к России", - цитирует издание Алава.

Она полагает, что ошибки на карте связаны с напряженным графиком работы типографии. По ее словам, карту составил сотрудник общества "по каким-то подручным материалам". Алава уверяет, что карта будет исправлена в самое ближайшее время.