Президент Польши предлагает выработать новое мирное соглашение по Украине

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на страницах издания Die Welt, передает Польское радио. Говоря о конфликте в Украине, президент отметил, что нельзя допускать "его замораживания", а нужно стремиться к его разрешению, что означает установление "долгосрочного мира".

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"Взаимопонимание с Минска закончит свое действие в конце года, но конфликт будет продолжаться и дальше. С обеих сторон гибнут люди, в том числе гражданские", - отметил президент. По его мнению, Европа должна обдумать выработку нового мирного соглашения. "Как по мне, Германия и Франция, а также другие страны, в том числе Польша, должны действовать сообща и искать эффективное решение", - заявил президент.

На вопрос, должен ли Запад поставлять Украине оружие, Анджей Дуда ответил: "Запад должен сделать все, чтобы отговорить Россию от дестабилизации Украины с помощью техники и военных". Эффективные санкции, по его мнению, являются наилучшим способом сдерживания российской агрессии. Анджей Дуда добавил, что сожалеет, что европейские политики не имеют общего мнения на эту тему.