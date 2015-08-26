Дуда намерен обсудить с Меркель усиление давления на Путина

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Разумеется, в ходе своего визита в Берлин я хотел бы, в том числе, поговорить о том, как можно усилить давление на Россию, чтобы в конечном итоге закончилась война и наступил долгосрочный мир. Другой вопрос заключается в том, как должна отреагировать НАТО на изменение геополитической обстановки возле восточных границ блока. Само собой разумеется, мы выступаем за усиленное присутствие НАТО в этом регионе, в том числе в Польше», - отметил Дуда.

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Кроме того, польский президент отметил решительность Меркель в вопросе позиции страны по отношению президенту России Владимиру Путину.

Как сообщал УНИАН, ранее Дуда предложил Петру Порошенко новый формат мирных переговоров с боевиками по вопросу решения конфликта на Донбассе - переговоры с участием самых сильных государств Европы, а также соседей Украины, в том числе и Польши.