Дуда будет способствовать выработке общей позиции Европы по Украине

Об этом сообщили в канцелярии польского президента, и добавили, что для этого он планирует провести многочисленные встречи с лидерами государств этой части Европы, передает Польское радио.

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При этом министр в канцелярии президента Кшиштоф Щерский напомнил о предстоящем саммите Вышеградской группы и саммите НАТО в Бухаресте, а также о заседании президентов группы Аррайолуш в немецком Эрфурте. Анджей Дуда будет разговаривать также с президентом Хорватии. "Будет много похожих инициатив, чтобы во время разговоров отметить общую, согласованную позицию в этом вопросе (Украины – ред.)", - сказал политик.

Кшиштоф Щерский отметил, что администрацию президента ждет напряженный год дипломатической работы перед июльской встречей лидеров государств НАТО в столице Польши. Он подчеркнул, что речь идет о длительном и стратегическом ответе в виде усиления гарантий безопасности в этом регионе. "Целью является создание полномасштабных баз НАТО на территории Центрально-Восточной Европы. Имеем год, чтобы в рамках Союза найти понимание относительно идеи увеличения присутствия НАТО в этой части Европы. Каким будет результат этого понимания? Увидим после года работы, потому что год до июля следующего года будет посвящен именно этому", - подчеркнул Кшиштоф Щерский.