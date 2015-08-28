Корбан в ответ на слова Порошенко о "Маршале Гречка" предложил назвать Березенко "ефрейтор Гривна"

«В этот момент проходит съезд партии «Солидарность – УДАР» . Шпионы УКРОПА пробрались внутрь. Во время выступления на съезде президент Порошенко завил следующее: «Маршал Гречка більше ніколи не братиме участі в українських виборах». Во-первых, хотел бы поблагодарить президента за официальное присвоение мне воинского звания. До этого я был рядовым. Во-вторых, считаю необходимым присвоить звание господину Березенко - «Ефрейтор Гривня». А то ему обидно будет. Ну и третье – раз уж Маршалу Главнокомандующий закрыл путь к власти, тогда в стране должен появиться Генералиссимус», – написал Корбан в Facebook.

В этот момент проходит съезд партии «Солидарность - УДАР» . Шпионы УКРОПА пробрались внутрь. Во время выступления на съе... Posted by Gennady Korban on Friday, 28 August 2015

Напомним, занявший второе место на довыборах в Чернигове после пропрезидентского кандидата Сергея Березенко Геннадий Корбан, получил прозвище Маршал Гречка за раздачу продуктовых наборов жителям города.

Ранее бывшие работники штаба провластного кандидата в народные депутаты в 205-м округе (Чернигов) Сергея Березенко заявляли, что являются свидетелями того, как его команда подкупала избирателей в округе, в частности, при содействии начальника милиции города.