Климкин: в Украине начнут работу восемь миссий ЕС по безвизовому режиму
15:47, 28 августа 2015Политика
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В Украине 31 августа начнут работать восемь миссий Евросоюза по выполнению плана действий по достижению безвизового режима.
В Украину прибудут 8 миссий ЕС для анализа действий по безвизовому режиму УНИАН
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на расширенном заседании правительства, на котором публично отчитываются все министры.
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"Начиная с понедельника, у нас будут восемь миссий ЕС. Мы должны доказать, что мы сделали, что мы делаем .... Чтобы в 2016 году безвизовый режим для украинцев стал реальностью", - сказал министр.
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