Климкин: в Украине начнут работу восемь миссий ЕС по безвизовому режиму

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на расширенном заседании правительства, на котором публично отчитываются все министры.

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"Начиная с понедельника, у нас будут восемь миссий ЕС. Мы должны доказать, что мы сделали, что мы делаем .... Чтобы в 2016 году безвизовый режим для украинцев стал реальностью", - сказал министр.