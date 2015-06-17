Порошенко: работа над безвизовым режимом должна быть приоритетом всех ветвей власти

Президент поставил задачу до 17 августа подготовить обновленный отчет о выполнении рекомендаций Европейской комиссии, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что работа над безвизовым режимом должна быть приоритетом всех ветвей власти. «Задачи, которые стоят перед нами, которые записаны в план являются абсолютно четкими и конкретными», - подчеркнул Глава государства.

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Выполнение плана требует четкой и слаженной работы Правительства, Верховной Рады, профильных ведомств и СНБО, особенно в принятии и внедрении ряда законов. Президент подчеркнул, что львиную долю этих вопросов можно решить еще во время этой сессии парламента.

По словам Президента, необходимо обратить внимание на приоритетность решения таких вопросов: создание моделей первичной идентификации физических лиц и интегрированного управления границей, который предусматривает подключение пунктов пропуска к базам данных Интерпола, комплексное решение вопроса улучшения условий мигрантов и беженцев и выработки единого подхода для реформирования системы правоохранительных органов.

Президент выразил надежду, что уже на этой неделе Верховная Рада примет ряд законов относительно изменений в закон о прокуратуре, законы о национальной полиции и реформирования правоохранительных органов. «Просил бы вместе с СБУ уделить максимально внимание внедрению нормативно-правового регулирования в сфере защиты свидетелей», - сказал Петр Порошенко, обращаясь к министру внутренних дел Арсену Авакову. Президент отметил, что эта система в том числе необходимая для эффективной работы Национального антикоррупционного бюро.

Читайте такжеБезвизовый режим для Украины отложено из-за недоработки правительства - СыроедПрезидент также положительно оценил увольнение председателя Государственной миграционной службы, отметив, что в ближайшее время будет назначен опытный специалист. Глава государства ожидает стратегического видения развития государственной миграционной политики, а также усиление функциональных возможностей Государственной миграционной службы в сфере выявления и противодействия нелегальной миграции и эффективного сотрудничества с профильными ведомствами государств-членов ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко поставил перед Национальным советом реформ задачу разработать четкую "дорожную карту" действий для обеспечения готовности к введению безвизового режима с ЕС, отметив, что до 17 августа должны быть выполнены все технические задания.