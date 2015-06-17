Порошенко: работа над безвизовым режимом должна быть приоритетом всех ветвей власти
Президент Петр Порошенко провел совещание по выполнению Украиной требований для введения Европейским Союзом безвизового режима для украинских граждан.
Президент поставил задачу до 17 августа подготовить обновленный отчет о выполнении рекомендаций Европейской комиссии, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко подчеркнул, что работа над безвизовым режимом должна быть приоритетом всех ветвей власти. «Задачи, которые стоят перед нами, которые записаны в план являются абсолютно четкими и конкретными», - подчеркнул Глава государства.
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Выполнение плана требует четкой и слаженной работы Правительства, Верховной Рады, профильных ведомств и СНБО, особенно в принятии и внедрении ряда законов. Президент подчеркнул, что львиную долю этих вопросов можно решить еще во время этой сессии парламента.
По словам Президента, необходимо обратить внимание на приоритетность решения таких вопросов: создание моделей первичной идентификации физических лиц и интегрированного управления границей, который предусматривает подключение пунктов пропуска к базам данных Интерпола, комплексное решение вопроса улучшения условий мигрантов и беженцев и выработки единого подхода для реформирования системы правоохранительных органов.
Президент выразил надежду, что уже на этой неделе Верховная Рада примет ряд законов относительно изменений в закон о прокуратуре, законы о национальной полиции и реформирования правоохранительных органов. «Просил бы вместе с СБУ уделить максимально внимание внедрению нормативно-правового регулирования в сфере защиты свидетелей», - сказал Петр Порошенко, обращаясь к министру внутренних дел Арсену Авакову. Президент отметил, что эта система в том числе необходимая для эффективной работы Национального антикоррупционного бюро.
Читайте такжеБезвизовый режим для Украины отложено из-за недоработки правительства - СыроедПрезидент также положительно оценил увольнение председателя Государственной миграционной службы, отметив, что в ближайшее время будет назначен опытный специалист. Глава государства ожидает стратегического видения развития государственной миграционной политики, а также усиление функциональных возможностей Государственной миграционной службы в сфере выявления и противодействия нелегальной миграции и эффективного сотрудничества с профильными ведомствами государств-членов ЕС.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко поставил перед Национальным советом реформ задачу разработать четкую "дорожную карту" действий для обеспечения готовности к введению безвизового режима с ЕС, отметив, что до 17 августа должны быть выполнены все технические задания.