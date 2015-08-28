Между Луценко и Кличко возник спор относительно названия новой объединенной партии

Название объединенной партии "Солидарность" - Блок Петра Порошенко" и "УДАРа" будут определять на следующем этапе съезде.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время второго этапа ХII внеочередного съезда партии "Солидарность" - БПП» лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко сообщил, что было предложено два названия: партия "Блок Петра Порошенко "УДАР-Солидарность" или партия "УДАР-Солидарность".

В то же время он отметил, что необходимо рассмотреть другие варианты названия партии.

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Между ним и новым лидером партии «Солидарность» - БПП» Виталием Кличко возник спор по поводу названия партии, поскольку Кличко настаивает на названии "УДАР-Солидарность".

Все же делегатами был принят данный вопрос повестки дня за основу. В частности, отмечалось, что свои предложения относительно названия партии должны предоставить местные организации.

Ожидается, что следующий этап съезда партии состоится через несколько недель.