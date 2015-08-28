"Солидарность" и "УДАР" изменят название после выборов - Кононенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в перерыве второго этапа ХII внеочередного съезда партии "Солидарность" - Блок Петра Порошенко».

"Политически - это объединение двух политических сил, завершение процесса, который начался год назад, когда наша политическая сила поддержала Кличко на должность мэра Киева, а политическая сила "УДАР" поддержала Петра Порошенко на пост президента. И мы общим списком тогда по партии "УДАР" пошли в Киевсовет и получили большинство депутатов Киевсовета - 78 депутатов", - сказал Кононенко

Второй этап, по его словам, был тогда, когда "мы вместе пошли на парламентские выборы и создали самую большую фракцию в парламенте - сейчас 145 человек - «Блок Петра Порошенко» совместно с "УДАРом".

"Это просто логическое завершение этого процесса, который происходит сегодня. Это объединение двух политических сил в единую партию. Политическое объединение ", - сказал депутат и добавил, что юридически в законодательстве не предусмотрено объединение политических сил.

В то же время Кононенко отметил, что сегодня многие представители партии “УДАР” будут приняты в партию “Солидарность» БПП”. Также сегодня будут переизбраны руководящие органы партии таким образом, чтобы пропорционально на всех уровнях присутствовали представители партии "УДАР".

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"А дальше, уже после местных выборов, мы будем дискутировать, есть разные варианты ... о названии партии", - сказал Кононенко и объяснил, что это будет уже после местных выборов в связи с тем, что, в частности, «Солидарность» - БПП" имеет 650 первичных организаций партии и физически невозможно будет к этому времени изменить название.

Отвечая на вопрос, под каким названием политическая сила пойдет на выборы, он отметил, что "на выборы мы пойдем как "Солидарность".

В то же время депутат добавил, что лидер "УДАРа" Кличко и актив партии выразили желание, чтобы слово "УДАР" в новом названии присутствовало, и это мнение будет учтено.

"Мы готовы мнение наших партнеров учесть. И после того, как будет создано новое название, тем более, что в новом названии будет слово "УДАР", и "УДАР" - это бренд, который зарегистрирован, безусловно, старая партия прекратит свое существование", - сказал Кононенко.