Порошенко убежден, что ЕС объединится против России и поможет Украине выстоять в торговой войне

14:24, 28 августа 2015
Политика
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Европа объединится против пропагандистской войны РФ против Украины и поможет выстоять в торговой войне.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на внеочередном съезде партии «Солидарность» - Блок Петра Порошенко» в Киеве.

"Москва находит способы, как создавать псевдопатриотические движения и как манипулировать реальными патриотическими чувствами украинцев. Это проявление психологической войны. И вчера в Брюсселе мы тоже об этом говорили, потому что Европа объединится против пропагандистской войны, которая развернута Россией не только против Украины, и Европа поможет Украине выиграть, в том числе и в торговой войне, когда Россия закрывает для нас свои рынки", - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что объединение - это то, что нужно Украине, поскольку враг изменил приоритеты и пытается внести хаос, используя временные политические проекты, подорвать единство внутри страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина призвала ЕС увеличить квоты для украинской продукции на фоне российского эмбарго.

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