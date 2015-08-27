Участники Инициативы "21 ноября" обсудили с Порошенко вопрос изменений в Конституцию

Во встрече с президентом Украины приняли участие участники Инициативы "21 ноября" Михаил Винницкий, Владимир Вятрович, Андрей Длигач, Георгий Коваленко, Александра Кольцова, Александр Пасхавер, Даниил Пасько, Валерий Пекар, Мирослав Попович, Ахтем Сеитаблаев, Владислав Троицкий, Евгений Уткин, Андрей Федорив, сообщает сайт участников Инициативы "21 ноября".

По мнению участников Инициативы, положительным фактом является то, что процесс обсуждения этих сложных вопросов между лидерами общественного мнения и руководителями государства начался. Главное, что удалось донести участникам Инициативы до президента — необходимость изменения формата коммуникаций с обществом, необходимость обсуждения важных вопросов с гражданами, важность неформального общения, в том числе с помощью телевидения.

Президент, в свою очередь, в течение трехчасового общения прилагал усилия к тому, чтобы донести свою позицию: предложенные изменения к Конституции являются демонстрацией готовности Украины к выполнению обязательств в рамках Минских соглашений, а не результатом давления иностранных партнеров, и не несут дополнительных угроз по сравнению с действующей Конституцией. Он рассказал о "красных линиях", переход которых Россией будет подтверждением необходимости усиления давления на нее и ввода новых санкций.

"Это была откровенная беседа, которая требует своего продолжения на уровне общества в целом. Мы услышали аргументацию президента, мы послушали специалистов и имели возможность высказать собственные мысли. В условиях информационной (и не только) войны решения власти должны опираться на доверие общества. А для этого мы все должны научиться вести диалог. Особенно в таких значимых вопросах, как изменения в Конституцию", — отмечает отец Георгий Коваленко.

"Наша позиция остается твердой: Открытость президента в коммуникациях с обществом. Необходимо отходить от практики кулуарных договоренностей и открыто отстаивать интересы Украины.

Субъектность Украины. Украина — не территория для реализации чужих интересов, а самостоятельный субъект мировой политики.

Стратегичность в решениях. Украина должна положить в основу Конституции собственное стратегическое видение развития страны. Мы должны перейти от тактики "выживания" к стратегии модернизации Украины. Такая стратегия будет поддержана нашей инициативной группой", — резюмирует результаты встречи Андрей Длигач.