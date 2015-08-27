У Яценюка результаты переговоров с кредиторами назвали победой Украины

Об этом заявил председатель фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Максим Бурбак, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра.

«Эффективные договоренности правительства с Комитетом частных кредиторов о списании 20% долгов и отсрочке выплат на 4 года – это наиболее существенная и положительная новость последнего времени», - сказал Бурбак.

«Стоимость кредита не будет повышаться, а отсрочка по выплатам поможет нам существенно поправить экономическую ситуацию в стране», - добавил председатель фракции «Народный фронт».

Максим Бурбак отметил, что совместная работа правительства, в частности премьер-министра Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько, дали отличные результаты для страны.

«Это является свидетельством того, что украинское правительство держит под контролем экономическую ситуацию в стране и оно провело существенную работу по реструктуризации долгов, которые были заимствованы в прошлые годы», - отметил он.

Максим Бурбак также выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит соответствующие законодательные изменения, чтобы направить сэкономленные средства на повышение социальных стандартов украинских граждан.