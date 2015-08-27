У Яценюка результаты переговоров с кредиторами назвали победой Украины
Успешные переговоры правительства Арсения Яценюка с международными кредиторами о реструктуризации государственного долга, в результате которых правительство добилось списания около 4-х миллиардов долларов долгов, является не только победой Украины, но и поражением наших врагов, которые ожидали дефолт.
Об этом заявил председатель фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Максим Бурбак, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра.
«Эффективные договоренности правительства с Комитетом частных кредиторов о списании 20% долгов и отсрочке выплат на 4 года – это наиболее существенная и положительная новость последнего времени», - сказал Бурбак.
«Стоимость кредита не будет повышаться, а отсрочка по выплатам поможет нам существенно поправить экономическую ситуацию в стране», - добавил председатель фракции «Народный фронт».
Максим Бурбак отметил, что совместная работа правительства, в частности премьер-министра Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько, дали отличные результаты для страны.
«Это является свидетельством того, что украинское правительство держит под контролем экономическую ситуацию в стране и оно провело существенную работу по реструктуризации долгов, которые были заимствованы в прошлые годы», - отметил он.
Максим Бурбак также выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит соответствующие законодательные изменения, чтобы направить сэкономленные средства на повышение социальных стандартов украинских граждан.