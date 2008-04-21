БЮТ, Блок Литвина и КПУ обсудили повышение проходного барьера в парламент

Блок Юлии Тимошенко, Блок Литвина и Коммунистическая партия Украины не видят целесообразности в повышении проходного барьера для партий и блоков во время проведения парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось сегодня во время круглого стола на тему «Повышение избирательного барьера: оздоровление партийной системы или путь к бипартийности?».

По словам народного депутата, члена фракции Блока Литвина Олега ЗАРУБИНСКОГО, все разговоры о возможности повышения проходного барьера являются “стремлением зачистить политическое пространство”.

Как сказал депутат, все эти предложения направлены, в первую очередь, на создание двухпартийной системы, что для Украины неприемлемо. Он объяснил это тем, что две крупнейшие политические силы в Украине имеют разные взгляды на ряд важных вопросов, в частности, по НАТО и статусу русского языка. “Это прямой путь к развалу государства”, - сказал он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что двухпартийной системы не существует в "цивилизованных странах". “Стремление повысить избирательный барьер находится в абсолютно другом направлении, чем демократия”, - сказал он.

В свою очередь, народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО отметил, что его политическая сила также не является сторонником повышения проходного барьера. При этом он заметил, что законопроект члена фракции БЮТ Михаила ПОЖИВАНОВА об увеличении проходного барьера является его собственной точкой зрения, которая не была согласована ни с фракцией, ни с руководством блока. “Фракция обратилась к ПОЖИВАНОВУ с просьбой отозвать свой законопроект”, - сказал он.

В то же время В.ПИСАРЕНКО назвал вполне логическим, что подавляющее количество избирателей отдают преимущество большим политическим силам. Он объяснил это тем, что именно эти силы имеют возможность выполнять свои предвыборные обещания. “Люди хотят избирать сильные политические силы, чтобы иметь реализацию своих требований”, - сказал он.

Таким образом, отметил В.ПИСАРЕНКО, де-факто складывается система из двух-трех больших политических сил, хотя де-юре никто не собирается увеличивать проходной барьер.

В свою очередь, народный депутат, член фракции КПУ Петр ЦИБЕНКО заметил, что повышение барьера приведет к лишению части общества своего представительства в Верховной Раде. Он напомнил, что определенная часть избирателей Украины отдают свои голоса именно за мелкие политические силы. “Какой бы мелкой она не была, но это часть граждан”, - сказал П.ЦИБЕНКО.

Он также согласился, что все разговоры о повышении барьера направлены на создание двухпартийной системы. “В этих попытках нет ничего нового”, - прибавил он.

Как известно, в данное время политические партии и блоки, чтобы попасть в Верховную Раду, должны преодолеть 3-процентный барьер.