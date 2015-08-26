ЦИК утвердила форму и цвет бюллетеней на местных выборах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Установлено, что избирательные бюллетени для голосования в соответствующих избирательных округах должны быть одинаковыми по размеру, напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе, с текстовой частью только с одной стороны, соответствующего цвета и содержания», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеУкраинцы на выборах осенью готовы к изменениям и устали от топтания на месте - эксперт

Центризбирком также установил формы протоколов территориальных избирательных комиссий по итогам голосования и результатам выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов и старост сел и поселков.

Кроме того, утверждено разъяснение о порядке транспортировки избирательных документов в территориальные избиркомы, а в случае неустановления соответствующими комиссиями результатов соответствующих выборов - в ЦИК.