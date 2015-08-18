На выборах в горсовет Днепропетровска лидирует партия "УКРОП" - социсследование

На выборах в городской совет Днепропетровска лидирует политическая партия «УКРОП», за которую готовы отдать свои голоса 25,4% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS».

На вопрос о том, за какую из партий или блоков Вы намерены голосовать на выборах в городской совет Днепропетровска, которые состоятся в октябре этого года, 25,4% избирателей ответили, что отдали бы свой голос за партию «УКРОП».

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На втором месте партия «Оппозиционный блок» с 23,3% поддержки избирателей, на третьем – Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» с результатом 10,1%.

Партия «Гражданская сила» набрала бы 9,6%, Объединение «Самопомощь» – 6,4%, «Правый Сектор» – 5,1%, «Левая Оппозиция» (КПУ и ПСПУ) – 4,0%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 4,5%, партия «Возрождение» – 3,4%, Радикальная Партия Олега Ляшко – 3,1%, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 2,2%, «Сильная Украина» – 0,5%, Всеукраинское объединение «Свобода» – 0,4%, «Народный Фронт» – 0,4%, Партия «УДАР Виталия Кличко» – 0,5%.

В случае, если бы выборы мэра Днепропетровска состоялись в ближайшее воскресенье, за Александра Вилкула отдали бы свои голоса 33,8% избирателей, за Бориса Филатова – 33,0%, за Загида Краснова – 14,7%.

Иван Куличенко набрал бы 9,3% голосов, Александр Момот – 2,6%, Максим Курячий – 1,6%, Иван Ступак – 1,4%, Анатолий Крупский – 1,5%, Светлана Епифанцева – 0,5%.

Если бы во втором туре встретились Борис Филатов и Александр Вилкул, то Филатов победил бы с 33,8% голосов избирателей против 33,4% поддержки у Вилкула.

Если бы во второй тур прошли Александр Вилкул и Загид Краснов, то Вилкул набрал бы 34,6%, а Краснов – 26,9%.

При прохождении во второй тур Бориса Филатова и Загида Краснова первый набрал бы 33,8%, а второй - 23,0%.

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Среди наиболее актуальных проблем 65,4% жителей Днепропетровска определили высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, 58,9% - плохое состояние дорог, 35,9 – качество медицинского обслуживания, 29,5% - высокий уровень безработицы. 27,6% днепропетровчан озабочены коррумпированностью местной власти, а 26,7% - высокими ценами на проезд в общественном транспорте.

В целом в период с 8 по 13 августа было опрошено 1200 респондентов, представляющих взрослое население города Днепропетровск (старше 18 лет), из которых 44,4% мужчин и 55,6% женщин. Данные являются репрезентативными на уровне всего города.