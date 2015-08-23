Председатель Китая по случаю Дня Независимости пожелал Украине мира и процветания
14:16, 23 августа 2015Политика
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Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Украине мира и процветания по случаю Дня Независимости.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба президента Украины.
«Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравление по случаю Дня независимости Украины. Руководитель КНР пожелал Украине процветания, могущества, счастья и мира», - говорится в сообщении.
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Си Цзиньпин отметил развитие китайско-украинских отношений и подтвердил готовность вместе с президентом Украины прилагать усилия, направленные на укрепление традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
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