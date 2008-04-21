Регионал увидел в Тимошенко президента

Депутат от Партии регионов Дмитрий Табачник считает, что премьер-министр Юлия Тимошенко, если исходить из нынешней ситуации, станет новым президентом.

Об этом сказал в интервью газете "Дело", комментируя замечание о том, что рейтинг Тимошенко растет, и если она уйдет в отставку, то будет расти еще стремительнее.

На вопрос: "Значит, Тимошенко – новый президент?" – Табачник, в частности, ответил: " Исходя из анализа сегодняшней ситуации, безусловно".

"Я просто пожелаю всем ее сторонникам чаще ходить в магазин и представить, как им будет замечательно жить при десятилетии Тимошенко", - добавил он.

При этом Табачник, иронизируя, отметил, что предпочел бы, чтоб Тимошенко как можно дольше оставалась премьером и не уходила в отставку.

"Я даже на Пасху буду молиться, чтобы это случилось как можно позже. Потому что у Юлии Тимошенко есть одна историческая миссия – сделать массовую прививку всему украинскому избирателю от доверчивости и верхоглядства. Потому что она много и искусно обещает, но никогда не выполняет взятые на себя обязательства", - сказал он.

При этом, комментируя ход досрочных выборов городского главы Киева и Киевсовета, Табачник, который так же баллотируется в столичный совет по спискам Партии регионов, отметил:

"Главный анекдот этой кампании – баллотирование премьер-министра в депутаты Киевсовета. "Бютовцам" повезло, что эти выборы проходят не одновременно с выборами в другие советы. Иначе Юлия Тимошенко, очевидно, возглавила бы списки во все 12 тысяч органов местного самоуправления".

Украинская правда