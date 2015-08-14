Пограничники: Россия снова нарушила международное законодательство при оформлении "гумконвоя"

Об это он сказал во время брифинга в Киеве, комментируя оформление 35-го так называемого "гуманитарного груза" из Российской Федерации.

"Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 35-го так называемого "гуманитарного конвоя". В период с 6 часов 55 минут до 7 часов 45 минут через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в Украину проследовало 2 колонны грузовиков в составе 102 автомобилей", - сообщил Слободян.

Читайте такжеНовые "гумконвои" РФ будут везти на Донбасс пропаганду в виде школьных учебников

Он отметил, что РФ уже в очередной, 35-й раз, грубо нарушила отечественное и международное законодательство, которое регламентирует порядок направления гуманитарных грузов.

"Международный Комитет Красного Креста в оформлении также не участвовал. Украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - сказал представитель Госпогранслужбы.

В свою очередь, отметил Слободян, Госпогранслужба и МИД в этот раз, как и во все предыдущие, рекомендовали российской стороне "направлять данные "гумконвои" на территории, подконтрольные Украине, где официально действуют пункты пропуска на украинско-российской границе".

Он также заметил, что визуальный осмотр не является полноценным и не позволяет на 100% делать выводы о содержимом "гуманитарных конвоев". "То, что удалось увидеть сверху визуально, - это продукты питания - 83 автомобиля. Якобы медикаменты и медоборудование - 1 автомобиль, и 2 автомобиля с товарами народного потребления", - сообщил Слободян.

*** Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

При этом в МЧС РФ продолжают говорить о соблюдении международного права, несмотря на неоднократные протесты Украины.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В украинском МИД неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".