ГПСУ: Пограничники осуществили лишь визуальный осмотр очередного российского "гумконвоя"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеНа Донбассе люди травятся некачественной российской "гуманитаркой" - Лысенко

"Относительно оформления очередного так называемого гуманитарного конвоя РФ: сегодня утром российская сторона осуществила в одностороннем порядке оформление очередного 33-го так называемого "гуманитарного конвоя", - отметил он.

По словам Слободяна, в период с 7.05 до 8.20 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало 2 колонны так называемого "гумконвоя" в составе 102 автомобилей.

Слободян подчеркнул, что поскольку перемещение так называемого "гумконвоя" в очередной раз происходило с грубым нарушением международного и отечественного законодательства, и Международный комитет Красного креста участия в оформлении не принимал, украинская межведомственная группа, которая временно находится на территории российского пункта пропуска "Донецк" осуществляла лишь визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций.

Как сообщал УНИАН, МЧС России заявило о направлении в Донецкую и Луганскую области 33-ю автоколонну с так называемой "гуманитарной помощью". Грузовики, как уверяли в МЧС РФ, везли "более 1 тысячи тонн гуманитарной помощи - медикаменты, продукты питания, предметы первой необходимости".

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".