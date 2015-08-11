Янукович предложил ГПУ провести следственные действия на территории России

Об этом УНИАН сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он подтвердил информацию адвоката экс-президента Виктора Сердюка о том, что Янукович обратился в Генпрокуратуру с заявлением, в котором просил провести следственные действия по месту своего нахождения.

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Однако Горбатюк отметил, что для того, чтобы провести следственные действия на территории России, нужно иметь разрешение этой страны. «РФ на наш запрос о задержании и экстрадиции Януковича ответа не предоставила и на напоминания тоже не ответила, поэтому мы не можем проводить какие-либо следственные действия на территории России, поскольку она даже не подтвердила, что Янукович находится у них на территории», – сказал он.

«Адвокат знает о требовании этого законодательства и, заявляя о том, что «приезжайте и допрашивайте», сознательно понимает, что это невозможно», - отметил он.

Также Горбатюк добавил, что «мы предложили, если вы хотите, чтобы мы допросили подозреваемого, то явитесь в правоохранительные органы РФ или явитесь в консульство или посольство Украины для того, чтобы мы идентифицировали личность. После того, если он желает давать показания на территории консульства, мы установим личность и, соответственно, организуем проведение видеоконференции».

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.

На сегодня, 11 августа, Януковича вызвали на допрос в ГПУ. Как объяснили в прокуратуре, вызов на допрос через средства массовой информации означает, что подозреваемый уведомлен о вызове и заочное производство может идти своим чередом.

Вместе с тем адвокат экс-президента Сердюк сообщил, что в защиту Януковича обжаловал решение Генпрокуратуры о заочном досудебное расследовании, а сам Янукович готов давать показания по месту своего пребывания.