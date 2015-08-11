В Совбезе РФ заявили, что стратегия Украины подразумевает долгосрочную конфронтацию с Россией

Об этом сообщает РИА «Новости».

«По оценке наших специалистов, Стратегия национальной безопасности Украины направлена на долгосрочную конфронтацию с Россией, что нас не может не беспокоить», - отметил Патрушев.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что стратегия нацбезопасности должна обеспечить членство Украины в НАТО.

"Наша Стратегия должна обеспечить возможность получения в будущем членства Украины в Альянсе. Мы, наконец, должны вернуть эту чрезвычайно важную составляющую в этот документ", – подчеркнул глава государства. По словам президента, это делается для получения действенных гарантий суверенитета и территориальной целостности Украины. "Сотрудничество с Альянсом, а также преданность Общей политике безопасности и обороны ЕС красной нитью проходит через весь этот документ", – сказал президент.